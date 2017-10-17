地下電鍍廠隱身國有地 屏環保局開罰停工

2017-10-17 17:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府環保局查獲一家隱藏於屏東市郊區的電鍍工廠，該工廠並未申請工廠登記及水污染防治許可證，環保局將依水污染防治法規定，裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並處以停工處分。

屏東縣政府環保局今天（17日）表示，有民眾日前多次陳情，屏東市海豐街有一處地下電鍍工廠，但因該電鍍廠並未申請工廠登記，且位處屏東市郊區一處國有地內，工廠四周設有高牆，平時大門皆緊閉加上廠旁設有一魚塭從事養殖，因此，從廠外無法得知該處是一家電鍍工廠。

環保局說明，該地下工廠不定時作業，讓污染源追查更為不易，環局在多次撲空稽查後，改採密集埋伏查緝方式，終於一舉查獲。

現場發現，該廠設有2套8公尺長電鍍槽，並未設置廢水處理設備，僅將廢水貯存於2只黑色塑膠桶內，環保局現場檢測廢水pH值為2.55，為強酸廢水，若排入河川將嚴重影響河川生態，當場雖未查獲該工廠偷排廢水，但因業者未向主管機關申請核發廢水貯留許可證，逕將電鍍廢水貯存於場內，環保局可依法裁處罰鍰並命處停工。

屏縣環保局表示，針對水污染案件，除平時主動稽查外，對於屢次陳情的案件，更將成立專案加強查緝作業，呼籲業者切勿心存僥倖，以免遭到重罰，民眾若發現偷排污染行為，也請撥打公害陳情專線電話0800-066666檢舉。