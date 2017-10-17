oBike進駐苗栗 首站設點育達科大

2017-10-17 17:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕於全台許多縣市皆有設點的共享單車oBike，今天也進駐苗栗，首站選定育達科技大學。校方表示，oBike設站有助師生往來市區與車站更為便利；而有鑑於過去oBike常被隨便棄置違停，造成附近居民困擾，業者表示，會利用App定位搜尋，加強於學校至車站間派車巡邏回收單車，縣府交通規劃科則表示，已通知有關單位加強與業者的聯繫，避免違停亂象。

育達科大公共事務中心主任陳進喜表示，目前爭取50輛oBike進駐校園，除了讓師生在校內騎乘外，也可騎5~10分鐘的車程到市區、車站，節省等車接駁的時間，也降低學生騎機車發生意外的風險。該校學生則樂見oBike進駐，「既不用自己花錢買腳踏車，上下課、住宿往返也都更方便了。」

oBike公關部則認為，在育達科大設立苗栗第一個站點，可以讓學生省下買單車的錢，或避免買了單車，但畢業後卻棄置造成浪費的情況。

oBike無樁式共享單車於今年引進台灣，主打隨借隨停，透過手機App便可查詢單車位置並租借，每15分鐘2元計費，提倡更方便、綠能的大眾運輸方式，但也引發許多亂象，違規亂停現象層出不窮，甚至發生缺乏公德心民眾將單車丟入溪內等，造成用路人或當地居民的權益受損，新北市政府更因此率先訂定自治條例加以規範。

苗栗縣交通規劃科科長黃幼承表示，oBike的設點是由校方與業者私下接洽合作，目前縣內還未開放這類共享單車投車，也暫無相關自治條例規範，但目前已將業者提供的設站資料，提供給造橋鄉公所、縣警局及環保局等單位，一旦接獲民眾檢舉，會立即要求業者到場處理，若屢有違停或隨意棄置情況，仍可依交通處罰條例或廢棄物清理法處置。

而除了育達科大站點外，oBike也正與其他苗栗縣內多所學校及公家單位洽談，盼能設置更多站點，提供苗栗居民更多綠能交通選擇。