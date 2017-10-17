臉書啟動「Made by Taiwan」 助台灣企業走向國際

2017-10-17 17:22

〔記者吳柏緯／台北報導〕社群網站Facebook今天宣布啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫，也是繼韓國之後，亞洲第二個推出這項品牌計畫的國家。Facebook表示，Made by Taiwan計畫將協助台灣數位經濟活絡，並把台灣品牌推向國際。

Facebook分析，目前全球有7000萬家企業在Facebook上創立粉絲專頁，同時，全球也有超過5600萬人連結到一個以上的台灣企業。目前台灣每10家企業中，平均約有5家已投入國際貿易市場；尚未投入跨進貿易的企業中，10家中平均有6家期望未來能參與跨境貿易。為了協助台灣企業獲得更多跨境貿易的資源，並將台灣品牌、企業推向海外，Facebook今天宣布啟動Made by Taiwan計畫。

不但是繼韓國後，亞洲第二個啟動該計畫的國家，更是大中華區首輪推廣的國家。

Facebook大中華區總裁梁幼莓表示，近年來跨境電商的發展已成全球趨勢，Facebook除了連結用戶身邊的親朋好友外，也要將企業與消費者連結，盼透過Facebook讓消費者找到喜愛的企業，企業也能連結適合的消費者，使得小企業變成大企業，也讓在地企業變身為全球企業。

梁幼莓說明，Facebook啟動此計畫的目的，主要是希望協助台灣企業進行數位行銷建議，或解決對外貿易時遇到阻礙。希望透過線上線下資源整合，弭平台灣的數位行銷落差。

為了執行「Made by Taiwan」計畫，Facebook也架設MadebyTaiwan專屬網頁，提供最新行銷工具與洞察報告等資源，並搭配現下課程等，幫助有意投入的中小企業拓展跨境事務。