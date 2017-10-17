屏縣2處社區關懷據點揭牌 1村里1據點再邁一大步

2017-10-17 17:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府建構友善老人社區照顧服務網絡，積極在各村里設置社區照顧關懷據點，以讓長輩有可以促進健康、延緩老化、拓展人際關係的快樂環境，屏東市豐榮社區照顧關懷據點、九如鄉老人會社區關懷據點，都於今天（17日）揭牌啟用，象徵屏縣1村里1據點的目標又向前邁進一步。

屏東市草根志工服務協會連結多方資源，105年3月起辦理「屏東市豐榮社區照顧關懷據點」，試辦期間獲社區長輩肯定，今天正式啟用，長輩們拿著木棒、鈴鼓、塑膠手鼓演出一曲打擊樂，展現平時課程成果，並邀請來賓幫忙伴奏，現場氣氛相當熱鬧。

另外，由九如鄉老人會承辦的社區關懷據點，也於今天揭牌，在老人會會長林嘉雄及總幹事蔡吉村帶領下，早已召募了一群熱情的銀髮志工組成志工團，在據點試辦時期就展現活力，無論帶領健康操或是團康遊戲，每次都能把長輩逗得呵呵大笑。

今天據點揭牌由高齡91歲的曾鍾連招阿嬤以弄獅迎賓，歡迎縣長潘孟安蒞臨，據點的阿公阿嬤們也表演了「快樂的出帆」、「四季紅」舞曲，縣長更擔任一日志工，協助據點的餐飲服務，並留下來和長輩一起用餐話家常。

屏縣府社會處表示，目前屏東市79個里中，包含豐榮里共設了32處社區照顧關懷據點，村里服務涵蓋率達75.9%；九如鄉有11個村，已有12個社區照顧關懷據點，村里佈建密度已達91﹪，期待未來各鄉鎮市公所都能繼續協助推展，讓屏縣據點村里涵蓋率能達到100﹪。