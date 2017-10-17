國內外5藝術家 點亮蘆竹湳古厝社區

苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長康世明等人與藝術家彭一航、唐瑄，一同展示手印作品。（記者鄭名翔攝）

2017-10-17 17:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕藝術點亮老社區！苗栗縣文化觀光局今年獲文化部補助，辦理「藝起入厝」計畫，邀請來自國內外共5名青年藝術家進駐蘆竹湳社區，在地生活1個月，並以社區特色作為發想進行藝術創作，今日於社區內舉辦成果發表，苗栗縣長徐耀昌也到場欣賞別出各個心裁的作品，他表示，苗栗的山水風景、人文、族群文化都是最好的創作靈感，邀請國內外藝術家駐村交流只是第一步，未來還希望能吸引更多藝術工作者在地扎根，打造苗栗文化特色。

此次駐村的5名藝術家，有來自加拿大的Joseph Borde，以香蕉樹纖維創作，彩繪社區巷弄地圖；法國的Christian Chembenoit則是以攝影見長，用東方美人茶作為主題進行發想；日本的梶川能一選擇闖進他生活中的各個小動物，留下繽紛畫作；而台北女孩唐瑄則觀察農村的養豬傳統，雕塑可愛的陶藝作品；家住新竹的彭一航利用大型底片，以光繪方式將影像上色，透過光影變化的呈現，把被遺忘的遊樂園重新注入靈魂。

唐瑄及彭一航笑說，在社區駐點1個月體驗鄉村生活，不但獲得許多靈感，同時與其他國家藝術家交流，也看到他們突破語言藩籬，與社區居民融入在一起，藉由生活發想、創作出具在地特色的藝術品。未來這些作品也將繼續在社區內陳設，期盼未來遊客造訪這個老社區時，也能細細欣賞這些新亮點。