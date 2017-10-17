宰綠鬣蜥吃 官方：不是寵物就不違法

2017-10-17 17:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕外來種生物綠鬣蜥近年來在嘉義縣等地生長，擴展棲息範圍，造成生態危機；今天有民眾在臉書社團上，張貼宰殺綠鬣蜥食用的照片，指味道不錯；嘉義縣府表示，綠鬣蜥並非保育動物，只要不是飼養的寵物，宰殺食用並不違法。

嘉義縣府農業處表示，綠鬣蜥並非保育類動物，且已開始進行移除，因此在野生動物保育法部分，抓取後宰殺食用並未違法；而動物保護法部分，動物定義是指「犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物。」，若是飼養做為寵物的綠鬣蜥，不可宰殺、食用或虐待，而一般民眾到野外抓取的野生綠鬣蜥，宰殺食用則未違法。

嘉義縣水上鄉內溪村一帶是綠鬣蜥棲息場所，近年來村民練就一身抓綠鬣蜥的功夫；內溪村長黃文正說，抓綠鬣蜥已有多年，以前只聽說帶回去當寵物，但從未看到有人宰殺食用。

許多網友說，若標榜綠鬣蜥有「壯陽功用」，應很快就會被民眾獵捕光，至於綠鬣蜥是否有壯陽功用？朴子市成德蔘藥行負責人李文傑說，綠鬣蜥過去並非在亞洲生長，因此傳統中藥並未使用，沒聽說有壯陽功效。

李文傑說，類似蜥蜴的生物，傳統中藥會使用一種大壁虎（蛤蚧）做為藥材，據說有入腎及壯陽功效，主要是去頭、四肢等有毒部位後泡在藥酒中下藥，由於大壁虎有腥味，過去中藥行會先用米酒炒過去腥，但此類中藥現在買的人已不多。