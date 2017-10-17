阿帕契助陣宜蘭全運會 民眾搶拍

國防部熱情響應全運會，與宜蘭縣政府共同規劃充滿活力的「全民國防SHOW」，今天舉行預演。（記者簡惠茹攝）

2017-10-17 17:05

［記者簡惠茹／宜蘭報導］106年全國運動會將於10月21日盛大舉行，宜蘭縣政府表示，國防部熱情響應全運會，與主辦單位宜蘭縣政府特別共同規劃充滿活力的「全民國防SHOW」，將在開幕典禮前精彩演出，今天進行首次預演綵排，已經吸引許多民眾圍觀，為即將到來的全運會熱鬧暖場。

今天的預演活動優先邀請縣內特殊教育學生共同參與，陸軍阿帕契、黑鷹、眼鏡蛇及戰搜直升機一降落於展演會場，就吸引民眾拿起手機拍攝，可以近距離目睹難得一見的重要國防戰力，大家都難掩興奮的心情，參加雲豹甲車試乘活動的小朋友也顯得相當開心。

宜蘭副縣長朱壽騫表示，開幕典禮當天除了同樣有直升機等靜態展示，和雲豹甲車試乘，軍方還有安排神龍小組高空跳傘、特戰操演及國軍娃娃舞逗趣演出，火砲試拉等體驗活動，讓民眾有機會身歷其境的一睹國防軍備的風采，不需門票即可自由參加。

今天上午在宜蘭縣政府縣民大廳，代理縣長吳澤成親自為參加全運會的宜蘭代表隊授旗，由宜蘭縣體育會理事長蔡輝龍接旗，教育處指出，宜蘭縣參加的競賽項目共有37項，隊職員暨選手共578人，已經結束的帆船賽事，宜蘭帆船選手為縣爭光，榮獲6金4銀3銅佳績，一舉突破上屆全運會宜蘭5面金牌總數，為宜蘭縣旗開得勝贏得好彩頭。

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