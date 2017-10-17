爬馬博橫斷未申請入山入園 花蓮登山自治條例首開罰

2017-10-17 17:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2男1女登山客本月7日從南投縣東埔溫泉入山攀登馬博橫斷，至花蓮遇豪雨無法過溪下山，受困3天後今搭直升機下山，由於3人未申請入園入山，不僅將被依照國家公園法，每人開罰3000元，花蓮縣消防局下午也確認，將依照上個月新頒訂的「花蓮縣登山活動管理自治條例」，每人再罰6萬元罰鍰，3人總計被開罰18萬9000元。

花蓮縣消防局災害搶救科表示，3人獲救後向坦言，並沒有向國家公園、警政署申請入園以及入山證，經花蓮縣消防局向玉管處、警政署查證後屬實，加上3人中也沒有具備初級救護技術證照以上的領隊、也未投保登山綜合保險，已違反「花蓮縣登山活動管理自治條例」第6條規定。

花蓮縣消防局表示，基於一罪不兩罰，經向南投縣消防局協調，會由花蓮縣消防局開罰，將處每人各6萬元罰鍰；此外也依自治條例第14條規定，要求3人支付實際發生的相關搜救費用。

玉山國家公園入園小組也表示，系統中並無3人的申請紀錄，只要花蓮縣消防局移送案件過來，將依國家公園法「未依規定申請進入生態保護區」，每人罰3000元罰鍰。

花蓮縣消防局第三大隊副隊長張崇賓說，52歲彭姓、49歲李姓2名男子，以及42歲蔡姓女子共3人自組隊，7日從南投縣東埔入山，趁國慶連續假日爬馬博橫斷，於12日中午過花蓮卓溪鄉中平林道35K工寮後，再走3小時路程抵達林道24K玉林橋大崩壁時準備過溪，卻因連日豪雨溪水暴漲，導致行程受阻，當晚在溪邊樹林「迫降」緊急紮營，13日早上折回35K工寮躲雨，並向花蓮縣消防局報案求援。

張崇賓說，3人在山區受困3天，都在35K附近溪流邊等待救援，昨天早上天氣放晴後，消防局請求空勤總隊出動直升機上山吊掛，卻因上方雲層太厚，無法看見地面3人，搜救失敗，而3名登山客也說，昨天有發現直升機在上空盤旋。

今天上午因天候轉好，由空勤總隊黑鷹直升機第二次出勤，3人這次在地上放置反光布吸引注意，終於吊掛成功，上午約9時飛抵瑞穗國中。