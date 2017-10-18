好久不見！最熟悉的陌生人 最懷念台灣的... 珍奶+周杰倫

曾來台擔任看護的Anna，下一個目標是申請來台灣念研究所。（One-Forty授權提供）

2017-10-18 11:26

〔影音新聞／綜合報導〕目前在台灣約有60萬名來自東南亞的外籍勞工（移工），已超越原住民，躍升台灣第4大族群，但絕大多數台灣人對這些外籍移工的認識，僅止於僱傭關係、或是曾在街上不經意擦肩的過路人，鮮少有人傾聽他們的聲音，成為最熟悉的陌生人。

於是關注東南亞移工議題的非政府組織「One-Forty」（組織名稱意即：在台灣，每40個人就有1人是移工），日前遠赴印尼採訪，拍攝曾在台灣工作過的東南亞移工們回到家鄉後的生活，也聽聽他們對在台灣工作的看法。

影片中，一聽到台灣人來訪，移工們都露出開心及感動的笑容；她們分別用在台灣賺到的錢回到家鄉，完成自己的夢想，像是曾來台灣工作4年的Warti，成功開了服飾店、工作9年的Liena則是在印尼幫媽媽蓋了房子，還有高中畢業就來台擔任看護，但努力在空中大學進修的Anna，現在她的目標是申請到台灣的研究所，以留學生的身分再來台灣。

在被問到「最想念台灣的什麼東西？」，她們紛紛回答懷念「台灣的空氣」、「便利的交通」、「甜甜的珍珠奶茶」，還有人因為發音不太標準，把「坐捷運」說成「周杰倫」，影片一出，觀看人數逼近30萬，就有台灣網友留言說，儘管現今外籍移工與台灣雇主之間存在諸多摩擦，時常躍上社會版面，「但從這段訪問感覺很窩心、也很感動她們心中留著台灣的美好！」