迎接賞楓季節到來 馬告生態園區美不勝收

2017-10-17 16:48

〔記者羅添斌／宜蘭報導〕令人期待的賞楓季節即將到來，「力麗馬告生態園區」今天指出，棲蘭的楓葉、明池的落羽松以及神木園區的掌葉槭，都將由綠轉黃、由黃翻紅，是北台灣秋天最為寫意的旅遊勝地，加上距離台北僅有一個半小時的車程，必然是國人最愛朝聖的旅遊祕境。

「力麗馬告生態園區」素有「北橫明珠」及「台灣阿爾卑斯山」的美稱，生態園區將棲蘭、明池及神木園區整合，可讓旅客享受多樣化的自然生態旅遊風貌。園區指出，生態園區內美景天成，每逢秋季時分，就好像繪上各色顏料一般，楓林紅、橙、黃交錯，景色可說是美不勝收。

園區人員今天還透露，明池湖畔的落羽松已經開始變色轉黃，接下來會一天比一天更美麗。明池是北橫最高的高山湖泊，也是台灣北部的著名避暑勝地，有各種鳥類、蝶類、松鼠、鴛鴦、綠頭鴨與黑天鵝在林間穿梭，不時帶給旅客驚喜。

園區人員透露，今年的明池景色比往年更有特色，除了白天的自然景觀外，園區也將在明池進行夜間景觀照明設計，池上亭在夜間將披上燈光的彩衣，讓遊客領略明池不同的美景。

明池山莊還設有森林童話步道，將白雪公主與七矮人的童話故事意象編入步道內，「靜石園亭園區」則有著極具日本風味的枯山水石庭，可感受到禪學的意境。