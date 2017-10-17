醫病》罹紅斑狼瘡拒服類固醇 男大生腎惡化險喪命

2017-10-17 16:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名21歲陳姓男大生，7年前罹患全身性紅斑狼瘡，最近因小便尿液起泡沫及手腳水腫就醫，醫師緊急給予類固醇治療，但患者擔心出現「月亮臉」、「水牛肩」副作用，未定時服藥，造成腎功能惡化住院治療，經緊急洗腎合併免疫抑制劑治療後才讓病情穩定順利出院，醫師提醒使用高劑量類固醇超過兩週以上才有可能出現副作用，民眾無須過度恐慌。

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基今天表示，這名就讀大三的男性患者，罹患全身性紅斑狼瘡多年，近來發現小便泡泡多且黏稠，手腳也出現水腫而就醫，看診後開類固醇讓他服用，但患者擔心吃類固醇「臉腫得像月亮」，並未定時服藥，造成腎功能越來越差，即使吃免疫抑制劑治療也沒效。

蔡肇基表示，患者因水腫及腹水情況加劇，尿毒更持續升高，緊急安排住院洗腎治療，住院期間發現血小板每毫升僅3萬（正常每毫升30萬以上），合併細菌感染，決定給予抗生素治療，終於讓病況控制順利出院。

蔡肇基指出，「全身性紅斑狼瘡」為免疫系統相關疾病，而免疫系統是身體所有組織器官功能的調控中心，當免疫系統降低時，為了適應環境很容易發生異常，若遭到經常性病毒及細菌感染，就會有不正常的自體抗體產生，嚴重者更會引起自體免疫疾病。

蔡肇基表示，全身性紅斑狼瘡發病初期常出現全身疲累，症狀以皮膚紅斑及關節炎最常見，需透過免疫調節劑奎寧治療，但若侵犯腎臟、肝臟、肺臟及腦部等器官，就必須使用類固醇，強調使用高劑量類固醇且超過兩週以上，才有可能出現「月亮臉」等副作用，少量類固醇並不會，請患者無須過度擔心，避免病況惡化。