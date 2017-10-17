農村再生挹注 屏縣大坵打造社區終養環境

大坵社區打造的花園環境清幽。（記者羅欣貞攝）

2017-10-17 16:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉大坵社區人口高齡化，104年成立社區照顧關懷據點，參與據點的65歲以上長者，不僅是彼此關照，也一起照顧社區，今年透過農村再生、社區規劃師培訓、社區營造計畫，自力打造理想的終養環境。

「社區有位老太太總是告訴我們，以前家門前的那棵老龍眼樹是居民乘涼的地方，現在道路開了，社區人口外移，漸漸沒人來乘涼了，如果能在生之年，還能像以前一樣在老龍眼樹下乘涼，該有多好！」，76歲的大坵社區發展協會理事長王安祥表示，村裡人口約1千，實際居民者約800多人，超過2分之1是65歲以上老人，曾經聽到一位老居民談起願望，於是興起投入農村再生、社區營造的想法。

經過討論後，大坵以「孤村古廟殘霞、輕煙老樹落日─大坵清水大佛寺與老樹的故事」為題，申請屏縣府文化處106年度社區營造第3期計畫，同時參加城鄉發展處社區規劃師駐地輔導計畫，由銀髮居民合力打造大坵驛棧生態池，以環境生態保育以及低碳社區為原則，完成蛙鳴蝶舞的社區型濕地公園，除了居民休閒活動，在地小學也到此認識老樹文化、體驗生活環境。

屏東縣政府城鄉發展處長張桂鳳今天（17日）前往大坵訪視，對老人家們的行動力表達肯定，她表示，縣府挹注不同資源進入社區，讓社區能按照自己的需求，推動公共事務，希望有興趣的社區也能加入，雖然屏縣已是高齡社會，但銀髮族們不要自我設限，人生智慧就是最好的公共服務本錢。

屏東縣九如鄉大坵社區銀髮族合力打造終養社區，城鄉發展處長張桂鳳（右一）今天前往打氣。（記者羅欣貞攝）