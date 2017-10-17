寶貝經典轎跑28年不換車 寧花百萬養「大老婆」

男子阿亮18歲買下人生第一部車，28年來花了上百萬維護保養，至今外觀仍如新車。（記者陳冠備攝）

2017-10-17 16:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕什麼車比老婆更迷人？46歲的彰化男子阿亮18歲時購入人生第1輛車就是經典雙門轎跑「Alfa- Romeo Sprint」，鮮紅色的外觀拉風帥氣，可說是當時許多男人的夢幻車款，他為了讓愛車維持良好狀態，28年來已投入上百萬的保養修繕費用，足足可以買2輛國產車了。他笑說：「我把這台車當大老婆養，老婆只能排第2。」

阿亮表示，年輕時看到這台車在路上跑，覺得外型又美又拉風，而且車牌名有「羅密歐」，更是充滿浪漫，便暗自決定要把它買下來，當時新車要近50萬元，因此拼命擺地攤存錢，等到18歲存好錢，車子卻停產了，幸好有朋友要托售，因此以27萬買入。

阿亮說，買入後常開著它上山下海，對臥引擎詮釋跑山路的高性能，也曾飄速到時速210公里，展現義大利跑車的魅力，可是隨著車輛停產零件也停產，常要到國外網站買材料，還需專業技師維修，因此所費不貲，前前後後花費絕對超過百萬，連老婆都忍不住抱怨「修車的錢比花在她身上的錢還多」。

阿亮笑說，以前開這台車是「拉風」，現在只能趁休假開出來「放風」，因為老爺車最怕遇到塞車，雖然家人常常勸換新車，可是從沒想過賣掉它，因為它曾在我最窮困沒錢付房租時，給我一個睡覺的地方，早已有割捨不了的感情，現在每年還會包紅包感謝它。他也說，目前台灣Alfa- Romeo Sprint車隊，自己保有最老車主的紀錄，因此「這是我買的第1台車，也是我最後1台車」，會繼續照顧下去。

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