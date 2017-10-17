1天追完整季新劇 Netflix：台「追劇飆客」列亞洲第4

影音串流平台Netflix統計指出，有群「追劇飆客」會在新劇上線24小時內追完整季，而台灣有名「追劇飆客」更是名列全球第8，成為前10大飆客中的唯一亞洲代表。（美聯社）

2017-10-17 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕許多網友平時都有追劇的習慣，有些人更是會在新劇剛推出時即時跟進，據影音串流平台Netflix統計指出，其中有群「追劇飆客」甚至會在新劇上線24小時內追完整季，而台灣的「追劇飆客」比例更是名列亞洲第4，且以個人而言，目前全球排名第8的飆客就是台灣人，這名台灣人也是全球前10大飆客中的唯一亞洲代表。

《蘋果日報》報導，據Netflix指出，目前「追劇飆客」的會員人數已超過840萬，從2013年到2016年間，在影集上線首日就看完整季的「飆客」人數成長了20倍，其中「飆客」會員比例最高的是加拿大，至於亞洲國家中台灣「飆客」的人數僅次於馬來西亞、新加坡及菲律賓，且台灣「飆客」追日本最夯的戀愛實境節目《雙層公寓：夏威夷》的熱度更冠居全球，至於最受亞洲飆客喜愛的戲劇則是《漫威捍衛者聯盟》。

在個人飆客方面，目前全球第1名的飆客來自美國，光是今年就有36部節目是在該劇上線24小時內追完，至於名列全球第8的台灣人則是有14齣劇集在上線24小時內追完，成為前10大飆客中的唯一亞洲代表。