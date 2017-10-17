萬金石馬拉松19日起報名 首創專屬APP一指搞定

2018萬金石馬拉松將於10月19日起開放報名。（記者葉冠妤攝）

2017-10-17 16:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕被譽為跑界年度盛事的「2018新北市萬金石馬拉松」將於明年3月18日登場，10月19日至11月1日開放報名登記，今年更首創萬金石馬拉松APP報名，民眾只要下載APP，線上登記報名、抽籤結果、繳費資訊及包裹寄送等資訊全一目了然，由於每年報名人數爆滿，11月2日下午3點將以直播方式公開抽籤。

新北市副市長侯友宜表示，萬金石馬拉松擁有三大特色，除是台灣唯一國際田總銅標籤認證的馬拉松賽事，也擁有全台最美風景的路線，而萬金石在地居民總動員加油，更能讓選手體會在地風土民情。

侯友宜還說，今年萬金石馬拉松象徵的「女王頭」換上銀亮亮主視覺新裝，象徵有信心在近期拿下國際田總的銀標認證。

【相關報名資訊】

賽事官方網站：http://www.wanjinshi-marathon.com.tw

萬金石馬拉松App：106年10月17日下午3時30分起，App Store或Play商店開放下載

報名登記時間：106年10月19日中午12時起至11月1日中午12時止。

競賽分組：馬拉松（42.195公里）、迷你馬（14公里）、快樂馬（7公里）。

公開抽籤：106年11月2日下午3時。