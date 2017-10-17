中研院院區開放 推出300場演講、展覽

2017-10-17 15:55

〔記者吳柏緯／台北報導〕一年一度的中研院院區開放將在28日登場，今年中研院規劃近300場科普演講、實驗室參觀和影片放映等活動，此外也有各式科普主題的展覽供民眾參觀。

中研院表示，為了拉近研究與民眾的生活，已經連續20年舉辦的院區開放活動，以淺顯而專業卻又不失趣味的方式，與社會大眾分享最尖端的人文、科學與社會領域新知識，廣受各界好評，

中研院今年一共安排了近300場的演講、活動與展覽，其中主題演講特別透過臉書粉絲頁票選出最受歡迎的「文明足跡」主題，將邀請中研院歷史語言研究所院士王明珂演講「文明的歷程」，將從古代文明以來的發展軌跡，分析、探討當今社會的現象。

除了主題演講外，還有50場含括數理、生命及人文社會科學等面向的科普演講，例如簡介近年來天文學家如何利用觀測以及理論計算去解釋太陽系和地球由來的「來自星盤的我們」；從食品營養、人體生物學及臨床醫學等不同角度分析，吃糖與人體健康的關係的「吃出健康活力[糖]多少？」；漫遊淵遠流長的印度歷史、多元的民族及宗教、以及印度維護傳統藝術的「印度文化藝術之旅」等。

展示了各式鳥類、昆蟲、甲殼類、頭足類、魚類、植物的標本的動植物標本館，以及歷史文物陳列館、近代史檔案館、傅斯年圖書館、胡適紀念館及民族學研究所博物館也有文物展出或活動。

甚至平時難有機會一窺究竟的尖端實驗室設備，當天也對外開放參觀，現場並有專人解說與示範，包括奈米生醫實驗室、基因體學技術核心-微矩陣及次世代定序實驗室、質譜核心設施等，滿足民眾科學世界的好奇心。