i-voting停發元宵提燈附議通過 簡余晏：讓窮人小孩快樂、會續發

2017-10-17 16:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕各地方政府在每年元宵節前，都會廣發年度造型提燈，每每造成排隊熱潮，但日前有民眾在北市府「公共政策網路參與平台」提案，以小提燈「不環保」為由，希望北市府不要再發送免費燈籠，引發不少家長熱議，「小燈泡」媽媽王婉諭也在臉書呼籲各界支持該i-voting案；目前該案已跨過3000個附議門檻，將進入初審。

不過，北市觀傳局長簡余晏昨在議會備詢時說，她在排隊領燈籠現場看到很多窮人小孩，為讓小孩快樂，會續發。

王婉諭表示，從未去領過燈籠（也從未買過燈籠）給孩子，但因為家裡有小孩，每年總會有鄰居、親友來贈送生肖燈籠，雖然努力拒絕，但很難次次成功，燈籠確實對我有所困擾，今年過了，燈籠怎麼辦？除了燈組可以保留下來再利用，其他部份最後最後還是丟棄了（而且這個燈籠，要小小孩自己或參與組裝，真的不容易）。

王婉諭分享，以前孩子們還在學校的時候，萬聖節、聖誕節裝扮，我也都跟著孩子自己來，因為要怎麼妝伴以及服裝製作的過程，孩子都全程參與，自然的，也很顯然地.....我家孩子的裝扮永遠是最不華麗的那群，但孩子很滿意，也很開心，這就夠了。也因此他們也從來沒跟我提過要買市售的服裝，每次有活動就會開心興奮的一直討論。

「花錢買東西很容易，但思考與製作的過程，何嘗不是一種體驗？一種教育？」王婉諭指出，她是真心欣賞也非常享受孩子把想法做出來，然後活動之後，還繼續討論這次哪裡做不好，下次要怎樣怎樣的這種氛圍。

對於要不要繼續發放小提燈的爭議，北市觀傳局長簡余晏昨在議場接受質詢時表示，環保是很努力想要實現的想法，但「在現場看到很多窮人的孩子，他們如果有一個小小的提燈可以領回去，這小孩可以快樂，我想我會繼續做。」

簡余晏強調，希望所有家長可以帶小孩用家裡的材料製作燈籠，有社經地位的家長確實有這樣的能力，「去年想嘗試，但發現做的太倉促了」，她表示，希望明年燈節大遊行，家長可以帶著自己做的燈籠出來，未來一年、兩年、三年，沒有人領取免費提燈的時候，整個社會就會進化到下一個階段，大家都用自家的廢物回收做創意燈籠。