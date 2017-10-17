校園友善獎頒獎 雲林縣豐榮國小有新加坡貴人相助

校園友善獎頒獎，雲林縣崙背鄉豐榮國小的孩子們有新加坡貴人相助。（圖由李秉承提供）

2017-10-17 15:51

〔記者林曉雲／台北報導〕全校有4成以上的弱勢學生，雲林縣崙背鄉豐榮國小88名學生，因為校長李秉承的緣故，有了不一樣的「貴人相助」，20多位新加坡志工利用自假自費，連續3年、4次為豐榮國小學生舉辦營隊，不只關心孩子，甚至還進行家訪，帶動家長參與，豐榮國小因此獲得教育部校園友善獎卓越學校的肯定。校長李秉承受訪表示，志工遠從新加坡來台灣，用自己的年假休假，為豐榮的孩子們付出，激勵豐榮的老師們更加願意為孩子付出。

李秉承表示，他就讀中正大學教育學博士班的同學，多年前去新加坡參加學術研討會認識了這群新加志工，他們想要幫助台灣偏鄉的孩子，選擇了豐榮國小，偏鄉學校的弱勢生很多，在104年舉辦首屆英語學習品格營隊，志工們年紀從20、30多歲到70多歲都有，他們自掏腰包來台灣，事前工作準備的非常用心，到學校時，馬上可以叫出小朋友的名字，讓孩子們很驚喜，營隊也辦的非常愉快。

李秉承表示，志工們觀察到有些孩子情緒有些困擾，於是第二年舉辦EQ成長營，發現孩子進步很多，因為新加坡學校與家長的互動非常密切，志工們還幫家長辦親子成長營，溝通很多觀念，去年則開始進行家訪，與家長建立關係。

為一個家庭的家訪，志工們要先準備二個小時，再訪談一個半小時，還從新加坡帶來孩子的衣服，平常則跟孩子用臉書直接溝通。李秉承表示，豐榮的孩子們都認為有很好的朋友或家人住在新加坡，新聞上聽到新加坡，大家都會很關注，彼此建立很好的關係，也帶動孩子的自信，有志工被外派去東京工作，今年也飛來台灣參加豐榮國小的畢業典禮。

不只是為孩子付出，對於不易打開心房的家長，新加坡志工們也和家長變成很好的朋友，有些家庭基本生活條件不足，志工們會為孩子買書桌；有家長的門壞掉了，志工們把鋁門和鋁窗都修好，如果是寒假來台灣，還幫貼春聯，每次來20幾個人，一次來要花30萬元。

李秉承表示，志工們曾帶孩子去高雄進行三天兩夜的文化學習，也曾帶著家長和孩子一起去參訪嘉義故宮，更感動的是還為孩子加強課輔，做事態度非常嚴謹，有計畫和有秩序。

教育部今天表揚友善校園獎頒獎，共有8所卓越學校、45名傑出人員獲獎，台灣師範大學退休副教授黃馨慧長期推動性別平等教育工作、台大電機系副教授曾雪峰則舉辦跨科系大型活動，扮演台大學生的終身導師角色等，均獲教育部公開表揚。