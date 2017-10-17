首辦辦公椅競速 文昌街週末封街同歡

文昌街週末將封路舉行辦公椅競速。（記者黃建豪攝）

2017-10-17 15:52

〔記者黃建豪／台北報導〕以台北家具街而聞名的文昌街，將於本週末21日、22日舉辦「2017樂活台北 競速文昌」活動，與往年的靜態活動不同，今年以辦公椅競速為賣點，在活動兩天下午將各有上百組民眾報名飆速，當天也將各保留20組現場報名名額，同時推出手作工藝DIY體驗課程、萬元家具下殺999元家具特賣活動，邀請民眾同樂。

近50年來發展出數百公尺家具店面的文昌街，週末將首次舉辦辦公椅競速，活動兩天將會封街，讓民眾在70公尺的馬路賽道上享受趣味競賽，屆時文昌街（光復南路至通化街段）、通化街、通安街都會進行道路管制。

商業處指出，活動將於21日、22日下午1點半至4點半登場，兩天各有100組與130組報名組別，賽制採兩人一組，在70公尺賽道上折返競速，雖主要採網路報名並已截止，但每天仍各有20組現場免費報名名額，前三名可獲得價值1萬5千元及1萬元的文昌街家具提貨券。

除此之外，文昌街共有20項萬元家具，包括價值4萬5千元的龍骨椅、價值3萬8千元的小牛皮鋼琴烤漆椅、價值1萬6千元的單椅沙發床等，將以999元的優惠格在現場特賣。