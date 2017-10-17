綠色和平綠色電子品牌評比 宏碁勝華碩 中國品牌敬陪末座

2017-10-17 16:10

〔記者劉力仁／台北報導〕綠色和平今天下午全球同步發布「2017綠色電子品牌評比」，十七家品牌業者中，Fairphone、Apple表現最佳，台灣兩大品牌宏碁勝華碩，中國品牌oppo、vivo、小米，表現不佳，敬陪末座。

綠色和平全球IT專案經理李之安表示，評比項目包括三項，分別是增加再生能源使用與減少溫室氣體排放、資源循環利用，減少消耗原生材料、產品與供應鏈的有害化學物質管理與淘汰。

評比結果中，排名13的三星，在2017年的碳排量比2014年成長15%，減碳目標低，漠視企業責任；amazon拒絕公開公司的溫室氣體排放資訊，也不公開任何關於產品與供應鏈的有害化學物質清單，排名14；排名15到17依序是oppo、vivo、小米，共同問題是成長快速，但沒有負起環境責任，也不提供環境永續發展相關資訊。

本土品牌宏碁第7名，華碩第12名，李之安表示，兩家公司於再生能源使用方面應該採取更積極的作為，建議簽訂再生能源購電協議，提升再生能源比例。另外，兩家公司已經承諾產品中淘汰聚氯乙烯以及溴化阻燃劑，但至今尚未完全去除，亟待改善。反觀Apple、Google全產品線禁用聚氯乙烯以及溴化阻燃劑，善盡企業責任；Fairphone的智慧型手機，回收性高，相關資訊透明，獲得肯定。

綠色和平表示，17家品牌業者在2016年溫室氣體排放量超過1億噸，許多生產線在亞洲國家，亞洲國家的電力來源高度依賴燃煤，這些業者應該提高再生能源比例，負起企業永續承諾。