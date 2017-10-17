「公假一小時」新措施 南投出現流感施打人潮奇景

南投縣衛生局在南崗工業區舉辦「送健康至企業活動」之公費流感疫苗服務，因公假新措施，一度出現勞工朋友排隊等候接種的人潮。（記者謝介裕攝）

2017-10-17 15:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣衛生局今日在南投市南崗工業區禮堂舉辦「送健康至企業活動」之公費流感疫苗服務，且施打後，還安排大腸癌、口腔癌、乳癌及心情溫度計等篩檢活動，讓勞工朋友以「公假」替代昔日請休假的作法，也讓大家在心情愉悅情況下，大幅提高接種疫苗的意願，共為防範流感盡分心力。

一般而言，每年12月開始至翌年3月期間，係流感流行的高峰期，去年南投縣便曾發生「A型流感」大規模傳染問題，當時全縣35件確定病例中，造成3人死亡，使得縣府今年對於流感預防工作不敢怠慢，今日更結合工業局南崗工業區服務中心、南崗工業區廠商協進會、南投縣工業會等單位，共同舉辦「送健康至企業活動」，展現積極對抗流感的決心。

尤其，在工業區各工廠配合提供1小時公假的新措施後，也罕見地出現勞工朋友排隊接種疫苗的人潮，連南投醫院也派員加入衛生局（所）服務行列，讓勞工朋友不用等太久，能在公假期限內完成接種，整個活動從上午9時至中午12時結束，總共有150多人受益。

勞工朋友指出，過去公費流感疫苗施打，他們多半須利用下班空檔或請假方式接種，如今不用請假也不用到醫院或診所便可施打，實在便利又貼心，也難怪在施打後的「心情溫度計」篩檢結果，人人都是開心等級﹗

南投縣衛生局長黃昭郎說，今年流感疫苗特別採購13萬6600劑，即縣民每4人就有1人可以接受接種，且還將「社區接種站」從以往的活動中心、集會所擴及到宮廟、老人會，設置的站數總共244站，也較去年增加1倍，以致10月1日疫苗開打迄今，全縣符合公費的施打率約近5成，相當不易，也呼籲公司行號、民間團體、工廠，若有需要，可與衛生局（所）聯繫，以便安排接種事宜。