遠航飛機擦撞亂航班 民航局：一定有疏失 最高罰300萬

民航局的官員表示，每家航空公司上午都會進行飛機調度，拖動也都有SOP，兩架發生碰撞，一定是中間有疏忽，也是調查重點。圖為肇事的B28035飛機。（記者陳宜加攝）

2017-10-17 15:46

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空兩架飛機發生擦撞，導致國內線航班大亂。民航局標準組長林俊良表示，今天上午6時許，遠航兩架飛機在拖動過程中發生擦撞，拖動的一架B28035水平尾翼翼尖受損，被撞的B28021則外觀幾無損傷，但仍須停飛檢查。

遠航今天國內線航班大亂，目前影響航班統計中，截至中午前已有13個航班延誤，約1000多名旅客受影響。

林俊良指出，民航局第一時間獲報後，立即派檢查員到場確認，針對外觀幾乎沒有損傷的被撞飛機，要求遠航完成基本檢查項目，並向原廠波音公司確認額外檢查項目，完成必要與額外檢查項目，經民航局複查檢查紀錄後，才會同意恢復飛行。

至於肇事的飛機外觀有損傷，尾翼翼尖有明顯凹痕，必須進一步檢查，且物料必須準備，時間不會那麼快。林俊良解釋，由於飛機為流線型，須考慮空氣阻力與流場，一旦外觀損壞，機動力將被破壞、更進一步影響結構完整性。

他說，根據現行規定，一旦地面檢查發現飛機蓋板鬆脫、外型損傷，均一律禁止飛行。遭撞飛機已同意於下午4點10分恢復投入派遣載客；但另一架須籌備零組件、進一步檢查，相關機件如垂直尾翼也都要做檢查，今天無法放行。

民航局目前判定為地面安全事件，已介入調查，可能牽涉人為因素、紀律問題，必須待調查完成後，才能研判是否有違規，一旦屬實，根據民航法規相關罰則，可以處以警告或60至300萬元罰鍰，個人則可開罰6至30萬元罰鍰。

他也說，每家航空公司上午都會進行飛機調度，拖動也都有SOP，原則上要有一名拖車、兩名翼尖人員，兩架發生碰撞，一定是中間有疏忽，是調查重點，最快1週內調查出爐。

由於遠航8架飛機均為麥道80高齡機，目前正常營運6架，較為老舊，就安全面而言，林俊良說，飛機若有任何安全顧慮或維護問題，最即時責任就是暫停飛行；遠航加強監理部分，民航局也持續進行，限制飛行時數等要求持續中。

他指出，民航局限制遠航每架飛機每月只能飛行1350小時，時數限制原則上希望加速機隊汰換，至於維修管理部分，高齡機機件籌組比較困難，發動機改善措施也同步進行中，希望遠航除了飛機飛行，有更多時間維護管理。