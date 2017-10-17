老舊、漏水、照明不足 宜蘭火車站百歲前換新裝

2017-10-17 16:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擁有近百年歷史的宜蘭火車站，因設備老舊、月台候車空間不足，還有油漆脫落及漏水等現象，民眾反映多次，經立委陳歐珀協商爭取，交通部鐵路管理局斥資1700多萬元，進行「宜蘭站月台雨棚暨候車空間改善工程」，預計30日可完工，台鐵指出，完工後民眾將有更安全舒適的候車環境，提升搭車品質。

宜蘭火車站距台北站95.9公里，花蓮站98.1公里，為北迴鐵路中點站，創立於民國7年，至今已近百年歷史，原為木造2層站房，民國51年遭歐珀颱風侵襲倒塌，經改建為鋼筋混凝土建築物，民國85年站房門面及廣場再次重新整修為現今外觀，車站後站也於同年興建，民國86年完工啟用。

不過，由於車站內部裝潢長年沒有更新，設施老舊、候車空間不敷使用，車站月台更有漏水、油漆斑駁及照明不足等問題，遭民眾投訴搭車品質低落，陳歐珀因此積極向交通部爭取，希望爭取經費改善車站問題。

台鐵因此斥資1700多萬元，由宜蘭工務段設計監造，開始於今年2月進行「宜蘭站月台雨棚暨候車空間改善工程」，預計30日即可完工，現階段工程已完成98％，陳歐珀今則偕同台鐵人員到車站會勘，了解工程狀況。

陳歐珀指出，宜蘭火車站是縣內最重要的車站，他接獲民眾陳情後發現，車站內部問題確實很多，讓搭車的人感到不適，現在改善後相對舒適很多，但他也建議，宜蘭全國運動會將至，站內可多放植栽與花卉，透過綠美化讓外地遊客能感受到宜蘭對環境的重視。

台鐵指出，局裡積極籌措財源，辦理改善工程，不論是候車空間、大廳地磚及月台的照明、油漆，都有大幅的改善，希望完工後，能給旅客一個全新且明亮的候車空間，擁有更好舒適的搭車品質。