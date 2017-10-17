前瞻4.8億打造竹市「微笑水岸」 明年底完工

新竹市政府獲前瞻建設4.8億元經費，將推動「微笑水岸」計畫。（記者洪美秀攝）

2017-10-17 15:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府成功爭取「前瞻基礎建設-水與環境計畫」4.8億元經費，將投入新竹左岸、漁人碼頭以及17公里海岸3項重大建設的改善，市長林智堅今天說，將以「微笑水岸」讓城市與水環境關係更緊密，營造親水休憩空間，所有計畫已完成細部設計，明年底會全部完工啟用。

林智堅表示，新竹市北有頭前溪、西有台灣海峽，市區則有隆恩圳和客雅溪貫穿，是一座被水環繞的城市，他上任後推動的新竹左岸、漁人碼頭以及17公里海岸規劃，透過每週馬拉松式「重大建設會報」擘劃建設藍圖，如今更獲得中央的經費支持，微笑水岸目標即將實現。

林智堅說，其中新竹左岸工池，過去缺乏整體規劃，導致空間零碎，缺乏讓人想來的動力，出入口標示也未清楚，因此將投入1.5億元經費規劃大型指示標誌，提供停車場及公廁空間，讓民眾能親近新竹左岸水域，享受打籃球、騎自行車道和運動休閒的空間，並進行舊港高灘地景觀再造，銜接17公里海岸，打造綿延27公里的休憩藍帶。

林智堅也提到，17公里海岸線已是全台知名景點，但缺乏讓遊客「停留」的亮點，因此市府將再投入1.8億元經費進行17公里海岸沿途景觀的整建，串聯香山濕地、金城湖賞鳥區、風情海岸、賞蟹步道、海山漁港到南港賞鳥區，打造帶狀「生態教室」，讓自行車騎士捨不得離開，其中會活化港南風景區，把原先拱橋及平面橋整理，以「減法」方式，讓景觀更協調，同時引進獨木舟等水域遊具，且降低海堤高度，讓遊客及自行車騎士可以觀海看夕陽，讓港南遊憩區成為親水藍帶和自行車道新亮點。

最後會再投入1.5億元經費進行新竹漁港的觀光休閒設施改善，包括強化排水和交通基礎設施，包括提供明確的停車指標導引動線，讓遊客好停車，同時也會有夜間照明及咖啡餐車進駐，讓新竹漁人碼頭越晚越美，提供親子、情侶散步駐足的場地。

林智堅說，水與環境第一期工程4.8億元經費已到位，即將展開後續建設，預計明年底完工，未來還會持續爭取共17億元經費，要讓新竹「微笑水岸」成為親民親水的領域，重新喚起市民對水岸的美好記憶。