桃市「潔牙小種子」 代表出征全國賽

桃園市龜山區幸福國小，舉辦潔牙比賽行前模擬賽。（記者鄭淑婷攝）

2017-10-17 15:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區幸福國小、桃園區東安國小，20日將代表桃園市出征全國潔牙競賽，幸福國小今舉行行前模擬，讓10位小選手從第一關筆試、第二關牙線、牙刷潔牙到第三關牙菌斑測試，實際模擬賽事進行，校長謝月香表示，10位小選手從4到6年級學生都有，他們也是校內的潔牙小種子。

教育局統計，105學年度桃園市的國小、國中學生齲齒率，一年級平均為53.08%、四年級均為46.24%、七年級平均為39.06%；一年級齲齒率偏高的有大園區66.16%、新屋區63.29%及大溪區62.52%，四年級齲齒率偏高的有新屋區62.67%、復興區57.14%及平鎮區54.66%，七年級齲齒率偏高的有平鎮區49.21%、楊梅區49.05%及中壢區49%。

市府教育局表示，學齡階段是乳牙齲齒率的高峰期，為了讓齲齒率下降，各校都致力推動口腔知識、正確潔牙方式，並於中午用餐後30分鐘要求刷牙，讓好的習慣向下扎根，教育局另也與牙醫師公會定期舉辦潔牙比賽，初賽表現優異的學校，將

代表出征全國賽；幸福國小六年級選手何晉萱、張雅婷說，每天至少刷3次牙，也會跟同學分享勤刷牙好處。

桃園市牙醫公會副理事長張浩彰表示，蛀牙3大因素食物、細菌、時間，養成餐後30分鐘刷牙習慣，並使用牙刷、牙線徹底清潔，每次刷牙3次、每次3分鐘，學童尤其要少喝含糖飲料或零食，降低蛀牙的發生率。