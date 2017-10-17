唯一入選「非吃不可」屏東美味「國飯」1碗25元

1碗25元的滷肉飯在屏東潮州賣了10年，從逾百家業者中脫穎而出，成為屏東地區唯一入選的代表性店家。（記者邱芷柔攝）

2017-10-17 15:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣國民美食「滷肉飯」，多次受到國際媒體關注，日前CNN報導台灣40種非吃不可美食中，滷肉飯就勇奪第1名，為此經濟部商業司在今年舉辦台灣滷肉飯節，徵選全台代表性店家，行銷台灣「國飯」，從台南嫁到屏東潮州的蔡鳳珠，把傳承自外公及媽媽的好手藝帶到潮州，1碗25元的滷肉飯賣了10年，在逾百家業者中脫穎而出，成為屏東地區唯一入選的代表性店家。

滷肉飯從食材到烹煮方式，各家都有自己的祕方，蔡鳳珠說，她選用松阪豬、後腿肉以2比1的方式，再拌入油脂比例合宜的豬皮，讓滷肉Q彈富有膠質，呈現油而不膩的口感，他們每天現炒紅蔥頭，選用古法手工純釀的黑豆醬油，加入甘草一起滷煮2個半小時，因為烹煮耗時，所以滷肉限量販售，賣完就得等明天。

除了必吃的滷肉飯，虱目魚肚湯、滷魚肚、滷苦瓜等都是店家招牌，每到用餐時間，就能看見絡繹不絕的顧客，老闆孫金年表示，滷肉飯各家有不同特色，還有「南甜北鹹」的說法，各家都有自己的忠實粉絲，他們能獲選的原因，就是對食材選用的堅持。

蔡鳳珠說，外公在日治時期就在賣快餐，媽媽雖然沒有接手餐飲業，但仍有一手傳承自外公的好廚藝，從小她特別喜歡媽媽的滷肉，成為屏東媳婦後，向媽媽學來滷肉的方法，因為先生孫金年曾在潮州讀書，夫妻倆於是在先生退休後選擇落腳潮州，把家傳的好味道跟地方分享，特別感謝評審，也很謝謝地方鄉親們長久以來的支持。

潮州鎮公所指出，商業司從今年6月開始邀請民眾、地方政府及美食達人推薦各地滷肉飯店家，歷經兩個月從初選、現地實際查訪到決審，最終從123家報名業者中，嚴選出今年度全台78家非吃不可的滷肉飯，潮州鎮公所力推的「台南蔡家虱目魚」滷肉飯，成為屏東唯一入選的店家，除了在地鄉親愛吃，公所也將把店家納入潮州鎮美食地圖中，在官網、旅遊DM中與更多外地遊客分享潮州的好味道。

蔡鳳珠選用松阪豬、後腿肉以2比1的方式，再拌入油脂比例合宜的豬皮，讓滷肉Ｑ彈富有膠質，呈現油而不膩的口感。（記者邱芷柔攝）

從台南嫁到屏東的蔡鳳珠，以家傳比例滷煮出香Q可口的滷肉飯，在潮州深根10年擄獲不少忠實粉絲，每逢用餐時間就能看見常客報到。（記者邱芷柔攝）