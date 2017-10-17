戴奧辛大閘蟹 民代疑與泰豐輪胎廠大火有關

2017-10-17 15:32

［記者陳昀／桃園報導］桃園市中壢區一處養殖場，自中國購入大閘蟹苗養殖再出口至香港時，被檢出致癌物戴奧辛超標，桃園市衛生局今天到市議會工作報告時，多位議員質疑市府管理出問題，業者可能根本是走私，也懷疑和1月發生的中壢泰豐輪胎廠大火有關。

副市長王明德坦言說，這起事件牽涉農業局、衛生局、環保局及經濟發展局，但農業局只控管養殖方法是否違規，衛生局控管的是加工後的食品安全，從末端控管確實防不慎防，研議召集相關局處成立專案小組，從源頭預防。

桃園市衛生局長蔡紫君回應說，雖然業者堅稱有將螃蟹運到中壢養殖，但自昨晚打撈至今仍一無所獲，業者說詞確實漏洞很多、疑點重重，市府不排除大閘蟹根本沒進入桃園，文書資料造假的可能性，環保局、農業局說，相關單位已採樣大閘蟹、飼料及及水、土壤等環境介質，一週後結果出爐才會採去下一步動作。

市議員徐玉樹、黃敬平指出，檢疫出問題，和養殖環境的土壤、水源是否遭污染有很大關係，但認為業者說詞可疑，「大閘蟹從1月到現在都不用吃東西，可能嗎？」擔心根本是走私，或貨源仍有可能流通到台灣市面。

市議員萬美玲挖苦說，桃園藉著大閘蟹大展知名度，她前幾天才一次吃了6隻大閘蟹，非常擔憂，希望衛生局趕快追查結果，到底大閘蟹是不是在桃園養殖、是否外流。

市議員舒翠玲更說，戴奧辛不是添加物，業者不可能是自己加入，懷疑是泰豐輪胎廠1月發生大火時，高濃度的戴奧辛粉塵四處飄散，粉塵落入土壤及溪泥所造成的污染，更擔憂有其他農牧業遭殃。

蔡紫君則表示，由於目前仍未找到大閘蟹，加上業者說詞疑點多，不排除任何可能，但下一步還要等檢驗結果出爐才能決定。

環保局長沈志修也說，雖然泰豐大火污染大閘蟹的可能性不高，但還是要檢驗以防萬一。