菜英文掰掰！「桌遊」讓偏鄕小學童不再怕英語！

李玉琇打扮成「張君雅」教英文。（記者顏宏駿攝）

2017-10-17 14:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕誰說「桌遊（桌上遊戲）」是老人的專利！彰化縣朝興國小，全校師生不到百人，英語教育資源極度匱乏，但該校國際教育英語領航教師李玉琇以「桌遊」讓學生「上課玩英語」，學生樂在其中，不僅英語實力大幅提昇，還能接待外賓。

家住台中市的李玉琇，每天來回通車超過2小時到朝興上課，研究所就讀美國加州大學洛杉機分校，主修英語教育的李玉琇，5年前被朝興前校長蔡榮捷挖角到偏鄉，承擔「翻轉英語教育」的重任。

她讓學生從最簡單的「心臟病」玩A到Z字母，進階後認識單字，他把單字或發音，融入「大富翁」遊戲，你要答對才能續擲骰子前進，最後算誰最先抵達終點，又或者兩人對陣拔河，兩方看「單字板」，答對才能往後退一格，答對5題就能達陣。

李玉琇表示，很多遊戲都是從網路上取得靈感，讓學生試玩後，她再修正，通常遊戲不超過4人，裡面一定要安排一個實力較強者，但如何讓這個實力較強者不要「贏得太超過」，她通常會巧妙地設一下機關，大夥「並駕齊驅」，才會提昇參與度。

該校教導主任張嘉祿說，如何利用「桌遊」提昇英語學習興趣？他們還邀請其它學校的英語老師共同舉辦研討會，他們發現，「桌遊」確實可以有效提昇英語能力較低的學生學習動機，讓他們學習英語不再視為畏途，以前需要英語補救教學的每年至少有4、5個，「桌遊」實施3年下來，降為0，成效斐然，現在他們也把「桌遊」擴大到數學和國文等科目。

英語課玩「桌遊」認識單字。（記者顏宏駿攝）

英語課玩「桌遊」認識單字。（記者顏宏駿攝）