高市產業創新秀成果 花媽：研發是永續發展關鍵

高雄市長陳菊與參與創新研發成果展的廠商合影，鼓勵更多業者投入研發。（記者王榮祥攝）

2017-10-17 14:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今舉辦105年度地方產業創新研發推動計畫成果發表，展現環保型奈米玻璃隔熱塗料、4分鐘可檢測肺結核的先進儀器等，期盼透過具體成果，帶動更多廠商投入研發，讓地方產業更具競爭力。

高雄市長陳菊表示，研發是產業永續發展的關鍵，也是產業轉型升級的契機，市府會繼續挹注資源，與在地業界一起打拚。

高市經濟發展局說明，高雄市地方產業創新研發推動計畫簡稱高市地方型SBIR，委託財團法人資訊工業策進會執行，至今連續9年推出，累計補助超過600件研發計畫，補助總金額近5億元。

經發局統計，去年共核定68件計畫，補助超過5300萬元，涵蓋生技醫材、民生化工、資通光電、金屬機械、創新服務等五大領域，促成研發總經費達1億3千萬元、與80件合作案，有效提升中小企業研發能量。

成果展今在四維行政中心中庭舉行，包括可有效降低室溫的奈米玻璃隔熱塗料、可彎曲薄膜觸控面版、智慧型微型投影機、肺結核自動顯微鏡檢測系統等，許多研發成果陸續獲得國際競賽優勝，甚至已開始量產行銷國內外，且與生活、產業都相關。

經發局指出，研發經驗將會不斷累積，並強化業界競爭力，期盼更多中小企業加入SBIR，開發出獨特產品，也開創高雄無限可能。