利吉惡地對岸高灘地設公園 打造卑南溪7公里遊憩帶

2017-10-17 14:40

［記者黃明堂／台東報導］著名的利吉惡地對岸的高灘地廣達4.8公頃，水利署同意以4300萬元打造多功能環境教育解說園區，西接水利公園，東接森林公園，卑南溪將成為長達7公里的遊憩帶。

立委劉櫂豪今邀集水利署副總工程司蔡孟元、第八河川局局長蔡宗憲、縣議員洪宗楷、岩灣里長易桂美等人，到卑南溪右岸台東大橋上游處，會勘卑南溪卑南堤防環境改善工程計畫。八河局表示，將在新舊堤防間另規劃多功能環境教育解說園區，包含互動式水利工法解說、親水設施遊憩、在地特色文化展演空間、生態景觀貯留池、景觀步道等，總計工程經費粗估4300萬餘元，水利署將邀學者專家進行現地勘查評估，若評估計畫同意執行，預計於明年初發包動工。

劉櫂豪說明，卑南溪利吉大橋至台東大橋河段右岸高灘地，該段卑南堤防防洪工程目前已依治理規劃成果完成建設，可發揮預期之防洪功效。但在該段新、舊堤防穩定之高灘地間，為改善目前雜亂與管理不易之窘境，所以研議規劃成為環境教育解說園區，以符合目前河川治理轉型為兼具防災、生態、環境、親水、休閒等多目標之需求。因此水利署規劃該園區包含互動式水利工法解說、親水設施遊憩、在地特色文化展演空間、生態景觀貯留池、景觀步道等，期待能結合在地特色與生態環境，打造居民親水、遊憩之空間。

劉櫂豪表示，卑南環境教育解說園區可串連鄰近卑南圳水利公園、台東森林公園、活水湖、琵琶湖以及花東縱谷國家風景區等地方特色景點，打造多功能之河川環境新亮點，並期能帶動地方發展。整體規劃除了重視人文景觀外，同時考量生態環境，兼顧環境景觀及生態發展，因此期待學者專家能予以支持及指教，讓居民期待的教育園區能早日規劃動工，期以帶動當地觀光發展。