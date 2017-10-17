潭子戶政推午間特約服務 上班族洽公省時又便利

2017-10-17 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕戶政事務所午間不打烊，行之有年，但很多上班族利用午休時間到戶政事務所洽辦業務，因採用抽號碼牌方式，先到先辦，如果等待人多，常因此無法完成而被迫棄號返回上班， 台中市潭子區戶政事務所有鑑於此，在中午12點到下午1點半推出「午間特約專櫃」，方便上班族事先電話預約，利用午休時間即可完成洽辦業務。

潭子區戶政事務所表示，內政部戶政司及台中市政府網頁都有網路預約服務，戶政事務所中午不打烊服務也行之多年，只是礙於午間人力不足，目前鮮少開放午間預約服務的機制，但為滿足上班族需求，並落實午間服務的本質與提升其價值，潭子區戶政事務所特別推出「午間特約專櫃」，民眾在利用網路預約外，也可透過電話預約，事先約好時間洽辦業務，省去等候，彈性化服務，對上班族及一般民眾都更方便。

一名邱姓男子日前即打電話詢問有關遷入戶籍所需攜帶的文件，因時間已接近中午12點，邱男還詢問中午有無休息？遷入登記辦理需多久時間？會不會等太久？潭子區戶政事務所接電話同仁意識到對方是位上班族，時間可能很緊湊，馬上為他預約利用「午間特約專櫃」服務，讓邱男直呼「好感動」，稱讚戶所服務好貼心。

潭子區戶政事務所主任蔡惠祝表示，為民服務工作是以民眾的需求為責任，為節省民眾等待時間，推展以「預約」取代「排隊等候」的服務已成趨勢，潭子戶政事務所珍惜民眾等待時間，除加快辦理速度，也專寵每位民眾，由民眾自我掌握個人化服務時間，呼籲民眾多加利用，洽詢電話：04-25340889。