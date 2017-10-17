友善新竹哺乳室APP 新增育兒小幫手

2017-10-17 13:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕幸福城市育兒智慧化，新竹市運用政府公開資訊與交大和民間众社會企業合作，為「友善新竹哺乳室」APP新增「媽媽小鬧鐘」功能，凡尋找哺集乳室、寶寶預防注射都能一指搞定，衛生局今於托育資源中心暨親子館辦理體驗發表會，市長林智堅說，這是市府送給爸媽最好的育兒小幫手。

衛生局代理局長楊清媚指出，市府今年幫友善新竹哺乳室」APP新增「媽媽小鬧鐘功能」，爸媽除可輕鬆透過APP搜尋大新竹一百一十五家哺集乳室設備及服務資訊外，只要輸入寶寶的名字及生日，APP就會自動提醒寶寶該打預防針、施打疫苗注意事項與成長健康檢查等資訊，貼心服務再升級，目前下載人次已累計近五千人。

去年才生第一胎的朱姓媽媽表示，平常就很喜歡帶小孩外出，生第一胎時經朋友推薦使用「友善新竹哺乳室」APP，讓她輕易查出哺乳室的相關資訊，昨天試用媽媽小鬧鐘功能，以後帶小孩外出將不再「忘東忘西」，隨手一查就可獲得預防注射、健康檢查資訊，可比擬隨身助理！

市長林智堅說，市府重視照護婦幼健康及福利措施，鼓勵年輕人生育，除持續推動哺集乳室設置，更與國民健康署、交通大學智慧友善城市聯盟等單位合作，整合竹市嬰幼兒出生起至六歲前所有檢查、預防接種等資訊，提供創新的智慧育兒科技服務。

友善新竹哺乳室APP中新增的媽媽小鬧鐘就是民間众社會企業率先運用市府公開資料，與竹市衛生局公私協力開發的免費公眾服務。