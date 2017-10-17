今年到波士頓過耶誕 機票省6萬5000元

波士頓的耶誕點燈儀式（KAYAK提供）

2017-10-17 13:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕年尾將至，距離耶誕節、跨年假期進入倒數2個半月，不少人已開始提前規劃旅遊目的地，旅遊搜尋引擎KAYAK比較去年和今年各城市冬季的平均機票價格，發現美國波士頓、堪薩斯城與澳洲墨爾本的機票價格下滑幅度最大，尤其波士頓下降65%，今年出遊至少就省下6萬5000元機票錢。

KAYAK今天公布「耶誕－跨年假期超值度假城市」排行榜，發現前10名城市多以較長程的歐、美、澳、加等國為主，非常適合想安排長天數旅程的旅客。第1名的波士頓可省下約6萬5000元的機票費用，而第2名的堪薩斯城來回機票也便宜1萬多元，第3名的墨爾本今年機票也比去年便宜約6000元。

KAYAK表示，每年11月下旬起，波士頓耶誕節活動開始慢慢的出現在城市各角落中，尤其耶誕點燈更是旅客們必訪的推薦行程。每年耶誕節前夕，波士頓全城會有許多別具特色的點燈儀式，能讓旅客們盡情欣賞。其中，「波士頓公園點燈」是最具代表意義的活動。

堪薩斯城的必訪景點則是充滿西班牙式建築的鄉村俱樂部，每年的耶誕燈展從感恩節當天開始持續到1月中，橫跨15個街區的廣場會在同一時間瞬間被點亮，吸引許多旅客前來朝聖。。

12月的墨爾本恰好是盛夏，適合怕冷的旅客來享受溫暖的耶誕佳節，市區除了應景的耶誕裝飾外，最經典的就屬市政大廳的耶誕3D燈光秀。光彩奪目的燈光投射在市政大廳外牆上，襯著耶誕音樂，絕對會讓旅客擁有一個難忘的耶誕節。