福田污水管串聯福田與水湳系統 月底啟用

2017-10-17 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕為了靈活調度福田與水湳水資中心污水處理量，台中市水利局於去年1月動工建置福田聯絡管工程，今年8月完工，現正進行驗收，預定本月底即可啟動輸送污水，將西屯部分地區污水截流至水湳水資中心處理，目前截流量約每日1700噸，未來隨接管戶數增加逐步提升，最高截流量可達每日4500噸。

福田水資中心主要處理舊台中市8區污水；水湳水資中心則可處理水湳經貿園區及部分北屯、西屯污水。福田聯絡管線可將原本屬於福田系統的部分污水，截流至水湳水資中心處理，靈活調配系統間污水處理量，並作為未來再生水及水湳經貿園區中水供應儲備水源。

水利局表示，福田聯絡管工程位於甘肅路上，由甘河路延伸至重慶路，克服密集地下管線障礙及文心路交通衝擊影響。福田聯絡管目前可將重慶幹管上游污水（甘肅路以北、漢口路以西、華美西街以南、文心路以東區塊內）送至水湳水資中心，截流量約1700噸/日，未來隨上游污水管接管用戶增加，最高可調度4500噸/日。

水利局長周廷彰表示，台中市正積極推動污水下水道系統建置，藉由用戶接管工程，攔截污水處理淨化後，作為替代再生水源及補助河川基流，提升大台中水環境品質。而污水下水道是一種「看不見」（指位於地下）的良心工程，對整座城市的發展相當重要，期盼市民持續支持。