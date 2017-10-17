農業局今年度不發滅鼠藥 籲請農友採物理及生物防治方法

2017-10-17 13:31

〔記者歐素美／台中報導〕防治野鼠投放滅鼠餌劑，容易造成石虎、貓、蛇類等掠食者中毒，台中市農業局為友善環境，今年不再統一採購及發放滅鼠藥，籲請農友多利用捕鼠籠、設置巢箱、豎立棲架等物理及生物防治法，防治野鼠。

農業局表示，防治野鼠的化學防治法為投放滅鼠餌劑；常見的物理防治法則是利用捕鼠籠或黏鼠板；生物防治則透過設置巢箱、豎立棲架等，吸引猛禽如黑翅鳶、東方草鴞、鳳頭蒼鷹、領角鴞等棲息，或於密閉溫室、倉庫養貓，透過掠食者捕食野鼠而降低野鼠密度。

農業局指出，滅鼠餌劑含抗凝血劑成分，野鼠食用後會內出血逐漸死亡，通常需約3至10天，期間如被猛禽類或天敵生物如石虎、貓及蛇類捕捉，容易間接造成掠食者中毒甚至死亡。

台灣猛禽研究會曾於2013年7月至10月在金門進行研究，6個研究點中，3個施以滅鼠藥，另外3個則進行生物防治，並每月進行鼠類捉放。結果發現，在施以滅鼠藥的區域，鼠類數量先是明顯減少，但在不到一個月的時間內數量明顯回升，甚至達2倍之多。

另台灣猛禽研究會及屏科大野保所鳥類生態研究室2014年曾送驗8隻猛禽，有5隻猛禽體內都驗出滅鼠藥（Brodifacoum），顯見滅鼠藥對猛禽類的危害甚大，且相對於鼠類族群快速的恢復能力，猛禽等掠食者的數量回升則需要許久時間。

農業局表示，有鑒於滅鼠藥對於保育類猛禽的危害，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局自104年起停辦全國滅鼠週，並自105年起取消滅鼠藥補助，改由縣市政府自行評估是否執行，為配合中央及台中市的生態友善政策，農業局今年度不再統一採購及發放滅鼠藥。

農業局籲請農友多加採用物理及生物防治方法滅鼠。如仍需以化學防治滅鼠，請務必掌握下列原則，即在作物栽植前和初期放置；減量使用；利用塑膠管、空罐或竹筒隱藏擺放，避免其他動物誤食；撿拾屍體，隨垃圾打包丟棄，降低二次中毒機會；進行動物中毒急救，請獸醫師施打維他命K1。期盼共同為友善生態及農業永續經營努力。