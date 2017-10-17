你是我的「腳」！華山基金會 帶老寶貝郊遊去

華山基金會秋遊活動，志工們當長者的腳暢遊林投公園。（記者劉禹慶攝）

2017-10-17 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「老人家囝仔性」！民國100年起進駐澎湖，服務弱勢長輩的華山基金會，每年春、秋兩季都會舉辦老人郊遊活動，並設計童心未泯的闖關遊戲，讓老人家們能迅速打成一片，今日在林投公園舉行秋遊，近70位老寶貝共襄盛舉。

華山基金會在澎湖設立愛心天使站以來，現有馬公、湖西及白沙3個愛心天使站，照顧「三失老人」-失智、失能、失依，並協助長者們重新開啟封閉心靈，走出家園，參加社交活動，因此每年春秋兩季都會舉行郊遊活動，今年秋季郊遊選擇在湖西鄉林投公園，並讓3站老寶貝共同交流。

今日的秋郊活動，除了進行園區踏青、欣賞佳景，也設計一連串益智闖關遊戲與老寶貝們互動，增添樂趣，包括套圈圈、「筷」遞橡皮筋、丟沙包及尋找旗幟等闖關遊戲，都讓老寶貝們重拾童趣，快樂享受戶外生活，並增加彼此交流。

華山基金會服務全台三失（失智、失能、失依）長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、原床泡澡等服務，澎湖地區共設有3個天使站，服務近250位弱勢長輩，足跡遍及馬公、湖西、白沙、西嶼、望安等鄉。現正進行「送愛到家~因為有您」公益活動，每月1250或隨喜，籌募三失長輩常年服務經費，期待您的支持力量，讓愛可以延續。愛心專線：06-9269671莊先生。