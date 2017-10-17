雙中子星合併 天文界首度測得重力波的「光」

人類首度觀測到重力波帶來的「光」，中央大學的團隊也參與其中。（圖由中央大學提供）

2017-10-17 13:04

〔記者吳柏緯／台北報導〕天文物理學大突破，人類首度「看到」重力波產生的光。美國的雷射干涉重力波天文台（LIGO）、義大利的處女座干涉儀（Virgo）和全球各地約70個簽屬備忘錄的天文台團隊接力舉行記者會宣布，於今年8月偵測到的第5次重力波，不但是由雙中子星合併所產生，而且更是首度偵測到伴隨重力波產生的光。相關論文已發表在《科學》、《自然》等學術期刊上。

自2015年首度觀察到重力波以來，人類已經陸續觀測到5次重力波，其中前4次是由黑洞合併所造成，而今年8月的觀測結果，則是首度發現由雙中子星合併的重力波事件。

這次的發現是由全球約70個不同的天文研究機構協力完成。參與研究的中央大學博士後研究員余伯傑說，當LIGO偵測到重力波後，就把這項訊息告知世界各地簽有備忘錄的研究單位共同觀測，而在今年8月17日，智利的天文台利用一米望遠鏡偵測到重力波的光學對應體，確認該重力波來自距地球約1.3億光年的長蛇座NGC4993星系。

余伯傑說明，由於黑洞會吸收一切事物，因此過去由黑洞合併引發的重力波並未觀測到光，這次由雙中子星合併引發的重力波事件，最大的差異在發項光學對應體。由於偵測到光，因此當時推斷造成重力波的原因與過去4次不同。

談到台灣團隊的貢獻，余伯傑表示當時透過資料分析NGC4993星系歷史，發現其年代久遠、質量較大等，如果未來仍有中子星合併可能就是由此類型的星系發生。此外，兩顆中子星可能花了數億年到數十億年的時間互繞合併，與現行的理論預測大不相同。為未來相關的研究提供了新的材料。

根據LIGO的資料顯示，兩個合併的中子星質量大約為1.1和1.6個太陽質量（一個太陽質量約為2乘10的30次方公斤），兩個中子星經過數十億年互相旋轉，最後融合成一個被稱為KILONOVA的星體，且過程中產生了大量的重金屬和貴金屬。