金光閃閃！80歲阿嬤克服膝關節退化 亞洲老將田徑賽摘4金

80歲的潘秀雲在亞洲老將田徑錦標賽中奪得4金成績。（記者楊綿傑攝）

2017-10-17 12:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕脖子掛著上月底剛奪得的4面金牌，已經80歲的潘秀雲阿嬤走起路來神采奕奕，金牌撞在一起更發出叮叮噹噹的聲響。潘秀雲在2年一次的亞洲老將田徑錦標賽中大放異彩，跳遠項目更打破大會紀錄，她鼓勵所有長輩都要動起來，勇敢逐夢。

上月底在中國江蘇舉辦的「第20屆亞洲老將田徑錦標賽」，共有來自20國，超過1900位長者參加，潘秀雲在100公尺短跑、200公尺短跑、3級跳等3項目都奪得金牌，跳遠項目不只摘下金牌，還在第一跳時以2米41的成績，打破大會紀錄，後來在最後一跳時又以2米50的距離，打破自己的紀錄。

雖然少年時是田徑好手，潘秀雲58歲時面臨膝關節退化的問題，當時醫生建議開刀，不過她卻靠毅力持續運動，自我鍛鍊，不僅不用開刀，還重回已經40多年沒接觸的田徑運動，在各項全國長青運動會中，屢次打破全國紀錄，累計已經獲得20多面獎牌，去年更成功挑戰位於非洲，海拔5895公尺的吉力馬札羅山，因而有「噴射機阿嬤」的封號。

潘秀雲回憶亞洲老將田徑賽當天，才剛開幕就碰上暴雨警報，跳遠項目競賽是更是在大雨中完成，雖然下雨增加比賽難度，但是卻更激發出潛力，她形容自己的個性「好像很常跟老天爺對抗」，不服輸持續前進的態度溢於言表。

隨著台灣老年人口比率明年就將突破14%，走向高齡化社會，弘道老人福利基金會也針對長輩們辦理一連串的圓夢活動，包括本週六在台北小巨蛋登場的大型大齡歌舞表演「仙角百老匯6」，以及11月初的不老騎士環島之旅，都是要讓民眾看到長輩的活力與築夢堅持。

弘道指出，仙角百老匯已經連續在台北小巨蛋舉辦6年，今年將會有來自9縣市350位長輩登台演出，年齡總計超過2萬歲，其中甚至有百歲人瑞，將打破在台北小巨蛋演出的最高齡紀錄。至於不老騎士則將以12天時間騎摩托車環島一周，路程總計破1000公里，現在都在緊鑼密鼓特訓中。