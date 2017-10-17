全國農會盃桌球賽 澎湖體育館開打

第五屆全國農會桌球錦標賽，即日起一連三天在澎湖縣立體育館展開競技。（記者劉禹慶攝）

2017-10-17 12:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖瘋秋冬運動賽事一波接一波，繼鐵人、馬拉松、木球錦標賽後，全國各級農會第5屆全國農會盃桌球錦標賽，今在澎湖縣立體育館舉行，來自全國各縣市農會500餘位選手齊聚一堂，展開為期3天的競技，現場並備有農漁特產品嘗會。

今年全國農會盃桌球錦標賽，即日起至19日一連舉行三天，共計有來自宜蘭、新北、台北、屏東和澎湖等13個縣市農會與農委會、全國農會等6個農政、金融等輔導單位近500位男女選手參加，比賽區分有男子團體甲、乙、丙組，女子團體甲、乙組；總幹事男子和女子2組與男子個人自強、壯年、青年組和女子組等11組。

澎湖農會總幹事陳一正表示，農會曾在94年間舉辦過「台農盃」桌球賽，今年再度接手承辦，是省農會升格全國農會之後，首度移師到澎湖來舉辦，感謝澎湖縣政府贊助80萬元；今日開幕式由全國農會總幹事張永成與澎湖縣農會總幹事陳一正主持，縣長陳光復、農漁局長陳高樑、教育處長葉子超等人都到場。

農會配合此次全國農會盃桌球錦標賽，在會場周邊還舉辦有澎湖農業成果發表與農漁特產品推廣品嘗活動，現場提供有絲瓜花枝魚丸湯、冬瓜蛤蜊湯、花枝丸、花枝蝦餅、水晶冰卷、苦瓜嘉誌魚湯、冬瓜糕、島薊香茹茶與紅鈴西瓜等10餘種在地特有農漁產品，供來自各縣市的選手在競技之餘，亦能品嘗到澎湖特有新鮮美味的農漁特產品。

澎湖縣長陳光復擔任開球嘉賓，接發球有模有樣。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣農會善盡地主之誼，準備豐富漁產品嘗給遠道而來的朋友。（記者劉禹慶攝）