103歲人瑞模範母親：不要怕被佔便宜 人生更快樂

宜蘭縣府社會處和宜蘭市公所今天上午拜訪宜蘭市高齡103歲的人瑞賴陳玉蘭。（記者簡惠茹攝）

2017-10-17 12:20

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市賴陳玉蘭不但是103歲人瑞，更是今年宜蘭市模範母親，兒子賴明政說，媽媽最常耳提面命的就是不要怕被占便宜，這樣的人生才更快樂。今天社會處和市公所到賴家拜訪，賴陳玉蘭帶著金鎖片拿著紅包笑呵呵。

宜蘭縣今年共有74名百歲人瑞，宜蘭縣政府社會處表示，為了表達對長者的珍惜和敬重心意，重陽節前會一一前往百歲人瑞家中關懷訪視，今年縣府也有製作「幸福百分百，106年宜蘭縣百歲人瑞專輯」，書中收錄39名長者及家屬的回憶，每篇故事都是動人的生命史。

宜蘭縣府社會處和宜蘭市公所今天上午拜訪宜蘭市高齡103歲的人瑞賴陳玉蘭，賴陳玉蘭育有 7名孩子，5男2女，現在與小兒子賴明政同住，賴陳玉蘭今年也獲選為宜蘭市的模範母親，賴明政說，媽媽最常跟他們耳提面命的，就是不要去占別人便宜，自己吃一點虧沒關係，媽媽自己也會以身作則，讓他們知道不要太跟別人計較，才會過得更快樂。

賴陳玉蘭從10幾歲就外出工作，吃苦耐勞的她一直在田間耕種到60歲，在兒孫的勸說下才肯休息享清福，個性樂於助人又溫和，雖然以前自己家裡生活拮据，但是親友有難來借點糧食的時候，她都會大方協助。兒子賴明政說，不要看媽媽年紀這麼大了，她身體還相當硬朗。

社會處長楊秀川說，今年縣府會帶著這本人瑞專刊，還有重陽禮券600元、重陽禮金8000元、豬腳麵線禮盒，以及中央致贈的金鎖片和敬老狀探訪長者，與長輩們閒話家常，聆聽大家的百年故事，家有一老，如有一寶，感謝長輩們的付出，傳承寶貴經驗和人生智慧。