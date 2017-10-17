背包客最愛青年旅宿 高達8成不合格

2017-10-17 12:11

〔記者陳宜加／台北報導〕背包客旅遊風氣方興未艾，最愛選擇以床位計價的青年旅宿、膠囊旅館，但消保處抽查發現，高達8成業者不合格，包括違建、安全梯無法開啟、防火區堆置物品、滅火器過期等，更有14家業者定型化契約違法，總計裁罰23萬元。

消保處指出，隨旅遊風氣興盛，國內旅宿業也發展出以床位計價的新型態經營模式，為確保消費者權益，針對國內25家旅宿業者聯合查核，結果發現建築安全管理共9家、消防安全管理有8家、旅宿業經營管理也有8家不符合規定。

消保處指出，建築安全管理以直通樓梯或安全梯不合格最多，例如安全梯間堆置物品；消防安全管理則以未使用防燄標示物品、防火管理措施不符合消防法規最常見；旅宿業經營管理部分，以未辦理公共意外責任險為較嚴重的缺失。

根據抽查結果，新北淡水台北旅人國際青年、台南承億輕旅台南館全數違規。消保官王德明表示，承億違法在地下室增設房間，且擋住逃生通道，若發生火災，旅客恐無處可逃，不僅違反建築法也違反觀光發展條例，遭罰11萬元。

對此，承億業者表示，已著手改善中，未來將每月檢查並改善。而台北旅人國際青年網頁宣稱有洗衣間、廚房，但實地到訪卻查無，業者又在安全梯推積雜物、陽台外推等，地方政府以建築法違規，裁罰6萬元，目前尚未取得業者回應。

另外，抽查共計18家業者不符合定型化契約應記載事項，其中更有14家業者違法向訂房消費者收取百分之百訂金，當消費者解約時，也少返還訂金。

消保處表示，根據現行規範，消費者訂房收費採雙軌制，業者若收取訂金，最高金額僅限3成，消費者入住前一天以前，可享有20％退費；而業者若以價金收取，最高金額可達百分之百，消費者入住前一天退費，則可享有5成退費。

消保處指出，針對各項違失，已請主管機關交通部、內政部轉知各地方政府，儘速依法處理，並要求業者改善，同時應督促地方政府將常見違失態樣列為輔導重點，並參酌國際針對膠囊型床位管理法規，進一步訂定我國相關規範以遵循。

消保處也提醒，如與旅宿業者發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站線上申訴。