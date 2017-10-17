免費參觀麗星郵輪 報名要快

2017-10-17 11:56
基隆產業博覽會將於本週六登場，主辦單位準備郵輪參觀體驗，今天（17日）中午開放登記參觀報名活動，想登輪參觀的民眾手腳要快。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆產業博覽會將於本週六（21日）進入倒數計時，主辦單位特別準備「郵輪參訪」活動，將於今天中午12點在2017產業博覽會官網開放登記，共有100個名額；名額有限上網登記報名手腳要快。
參訪的郵輪為麗星郵輪寶瓶星號，參訪的時間為10月27日，有興趣的民眾趕快報名。
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基隆產業博覽會將於本週六登場，主辦單位準備郵輪參觀體驗，今天（17日）中午開放登記參觀報名活動，想登輪參觀的民眾手腳要快。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆產業博覽會將於本週六（21日）進入倒數計時，主辦單位特別準備「郵輪參訪」活動，將於今天中午12點在2017產業博覽會官網開放登記，共有100個名額；名額有限上網登記報名手腳要快。
參訪的郵輪為麗星郵輪寶瓶星號，參訪的時間為10月27日，有興趣的民眾趕快報名。