搖滾台中11月登場 潑猴樂團合體再現經典歌曲

潑猴樂團合體後密集練團。（台中市政府新聞局提供）

2017-10-17 11:55

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市政府新聞局舉辦的「搖滾台中」，今年邁入第10年，以「唱秋」為主軸，將於11月4日至5日在台中舊城區登場。新聞局今天表示，邀請近50組樂團歌手輪番上陣，其中，台灣搖滾經典「潑猴樂團」解散10年後，將在活動中合體，再現當年膾炙人口的歌曲。

新聞局指出，呼應「搖滾台中」10年里程碑，活動特別邀請解散10年的潑猴樂團重回舞台，消息一出，立刻引發樂迷關注，5位原團員也表示既驚訝又開心，當下二話不說答應。

潑猴樂團表示，自從接到邀約後興奮到睡不著覺，立刻啟動「戰鬥模式」，討論表演曲目，為這次復出，不僅密集團練，大家也展開健身計畫，希望保持最佳狀態，帶著歌迷一起唱跳High翻天。

主唱小天及吉他手山地人說，除了挑選數首膾炙人口經典好歌外，歌曲也會做不一樣的編排，希望讓舊朋友回到當年的感動，新朋友感受音樂的力量。貝斯手凱開也說，相信5人產生的火花絕對帶給樂迷瘋狂夜晚。鼓手阿翔則表示，演唱結束後，要將自己的鼓棒送給大家。

新聞局表示，「唱秋十年 搖滾台中」將於11月4日至5日在台中舊城區熱鬧登場，從下午1時到晚上10時搖滾不斷電，除了潑猴樂團經典再現外，更邀請由日本知名綜藝節目「男女糾察隊」主持人小淳所組的視覺系團體「jealkb」，還有獲得金曲獎肯定的麋先生、HUSH、鄭宜農、TRASH、熊寶貝、The Tic Tac、落日飛車、大象體操等國內外樂團參與演出，台中在地樂團也將有血肉果汁機、929、地下道、BIKE機踏車、一步、眼球殺手、Downwind Daylight、業務員Sales等輪番登場，卡司陣容堅強。