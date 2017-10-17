賞楓熱門勝地第1名在這.. 武陵農場增設夢幻蜜月露營小屋

武陵農場賞楓是網友今年熱搜景點第一名。（圖為武陵農場去年楓葉季美景，取自武陵農場臉書粉絲團）。

2017-10-17 11:51

〔記者羅添斌／台中報導〕11月起將進入賞楓季節，YaHoo 奇摩九月底公佈「2017全台網友最愛熱搜十大賞楓勝地名單，高居第一名的是退輔會武陵農場，武陵農場副場長李梨瑜今天表示，為了迎接賞楓季到來，武陵農場露營區增設色彩夢幻的雙人蜜月小屋，場區的國民賓館也已完成設施整修汰換，保證讓遊客不虛此行。

「白天賞楓，夜間觀星」李梨瑜說，武陵農場處處都是美景，園區內有七家灣溪、雪山溪、有勝溪匯流，也是珍稀活化石櫻花鉤吻鮭的保育地，武陵農場四季皆美，從11月賞楓、銀杏、落羽松，延續到1月賞梅及2、3月的櫻花季，遊客可陸續欣賞秋天紅葉、冬日雪景到春天百花齊放的景緻。

為了迎接十一月起賞楓季旅客熱潮，李梨瑜說，在露營客心中，武陵農場可說是少數可欣賞國家公園美景，又不失便利性的露營點，農場的露營區位在雪山登山口旁，共有二百多個營位，包括小木屋、高空帳棚及木板棧等各種款式，今年國慶過後，又增設了色彩繽紛的雙人蜜月小木屋，會讓露營客耳目一新；露營位全部提供個別電源，加上附設的管理中心及森林咖啡吧服務，具有相當好的便性利。

至於不露營的旅客可以選擇住宿，李梨瑜說，農場已對綠色童話屋造型的國民賓館進行內部客房翻修，目前十月下旬到年底，仍有部分空房及營位，有意前往的旅客可及早訂位，以免向隅。

武陵農場新增色彩夢幻的雙人蜜月小屋。（記者羅添斌攝）