老夫子漫畫首度跨界汽車 東西藝術擦火花

長青漫畫老夫子首度與車商合作，聯合推出跨界合作車款，讓漫畫詼諧逗趣的人物，以藝術線條躍上經典車款，讓人眼睛一亮。（圖由老夫子哈媒體提供）

2017-10-17 11:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕長青漫畫《老夫子》即將慶祝55週年紀念，近日展開全球巡迴展演，日前更首度與英國知名車款攜手，打造5台時尚輕巧動漫車，讓詼諧人物線條躍上車體，更重現香港經典街景，讓人徜徉迸發東西藝術交流花火。

老夫子哈媒體品牌總監鄒鎮宇表示，2018年將是老夫子誕生55週年紀念，因此從今年暑假開始暖身，展開全球巡迴展演，如透過動漫角色，並實際布展呈現香港經典街景，也在中國福州商場中，因緣際會接觸到英國知名車款MINI Cooper，雙方一拍即合決定攜手。

最後在為期1個月的展演中，老夫子將漫畫裡詼諧人物的線條，直接繪上車體，展現鬼靈精怪的老夫子、憨厚逗趣的大番薯等，鄒鎮宇說，是老夫子首度與車商結合，但僅作展示推廣，尚無販售計畫，也非一般動漫「痛車」的繽紛，而是以老夫子簡單漫畫線條，搭配英國車款的經典，擦撞出東、西藝術火花。