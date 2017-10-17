醫病》「蛋蛋」的哀傷 長庚研究：去勢心血管疾病風險高

陳東藝指出，前列腺癌治療方式包括藥物去勢和手術去勢。（記者吳亮儀攝）

2017-10-17 11:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕前列腺癌（又稱攝護腺癌）發生率逐年上升，主要療法是荷爾蒙去勢，包括藥物去勢和手術去勢；長庚醫院研究團隊追蹤患者研究發現，開刀治療比藥物治療的患者高出40％的心血管風險。

前列腺癌的治療需降低體內雄性激素睪固酮濃度，來抑制腫瘤，的傳統手術需切除睪丸，常對病患造成心理影響；而以往研究認為，藥物治療可能造成心血管風險上升。

長庚醫院研究團隊包括心臟內科、泌尿科和腫瘤科合作，分析全國5萬8千多名攝護腺癌病人罹病治療狀況，發現短期追蹤1.5年內，開刀治療比藥物治療高出40％心血管風險，包含心肌梗塞或缺血性中風。

林口長庚醫院心臟內科醫師陳東藝指出，睪固酮是男性荷爾蒙、作用包括增進肌肉量和強度、改變體脂肪的比率和分布等作用，去勢後睪固酮沒了，心血管疾病風險就易增加。

陳東藝說，這次研究發現，開刀去勢後，病患在1.5年內短期追蹤下發現心血管風險增高，原因是因馬上去勢讓睪固酮銳減，心血管的風險就增加，但長期來看，開刀和藥物去勢的心血管疾病風險則相當。

陳東藝提醒，兩種方式都各有優缺點，並非哪一種方式最好，仍要看病患本身狀況以及醫師的判斷。這項研究成果已在今年10月發表在《臨床腫瘤學期刊JCO（Journal of Clinical Oncology）》。