先當好鄰居再辦週年慶 高雄百貨組志工團打掃社區

2017-10-17 10:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大遠百繼日前參與旗津淨灘，近期再由員工組成清潔志工團，協助整理周遭人行道與公園﹔適逢週年慶即將展開，業者強調先扮演社區好鄰居、高雄好市民，才能為客戶提供更多優質服務。

高雄大遠百副店長陳建宏表示，每年都會號召員工、進行多場志工活動，日前已參與高市海洋局舉辦的「珍愛海洋齊步走」旗津淨灘活動，近日則邀同仁擔任志工，協助打掃社區環境、並維護星光園道環境整潔。

大遠百週年慶將於10月26日登場，10月19日至25日先推出週年慶VIP禮賓週，相關訊息可至官網。