受東北風影響 彭啟明：北部及東部秋意漸濃

彭啟明指出，造成今天北部和東部天氣變化的原因在於東北風將略增強，這樣的東北風天氣將會持續到週三，週四之後的天氣變化則要看蘭恩颱風的移動路徑而定。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-17 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕今日北部及東部轉變為短暫陣雨的天氣，氣象專家彭啟明指出，造成今天北部和東部天氣變化的原因，是因為東北風將會略為增強，而這樣的東北風天氣將會持續到週三，週四之後的天氣變化則要看蘭恩颱風的移動路徑而定。

彭啟明指出，目前北方有一道鋒面，預計鋒面尾巴的淺薄結構今日將從台灣北部海面掠過，鋒面後方的冷空氣東北風則會讓今日天氣變涼、偶陣雨；中南部受影響程度則比較小，原因在於此時東北風還不會太強，不至於影響到中南部，但沿海地區因為較無地形屏障，仍會感受風速變強，而這樣的天氣預計將持續到週三。

彭啟明表示，週四之後的天氣則要看蘭恩颱風的移動路徑而定，目前蘭恩颱風還位於菲律賓東方海面上，依循著太平洋高壓南側外圍，逐漸往西移動，但從今日晚上開始，颱風可能逐漸北轉，朝日本沖繩南方海面移動。若颱風路徑不變，預計週四至週五開始，台灣將逐漸受到颱風外圍環流影響，並使得東北風有增強的效果，位於迎風面的北部和東部地區，天氣會變得更加不穩，除了轉涼更明顯、風速變強之外，雨勢也會變大，整體感覺會更像秋天。

彭啟明提醒，秋天正值夏季型天氣與冬季型天氣的轉換期，颱風的導引氣流會變得比較不明顯，影響因素也較多，因此造成颱風路徑的變數更大，即便不直接侵襲台灣，也可能和台灣附近的東北風出現一些加強作用或共同影響的情況。