發展木虌果、咖啡產業 台東成功推農遊體驗

親子合力擂咖啡。（記者張存薇攝）

2017-10-17 09:12

〔記者張存薇／台東報導〕到台東縣成功鎮，不但可以品嚐肥美海鮮，成功鎮農會也推出擂咖啡、木虌果旗魚丸DIY、或可選擇香茅蒸餾體驗等遊程，帶回小小伴手禮，也讓東海岸小鎮之旅更豐富多元！

台東縣農會輔導成功鎮農會開發遊程體驗，成功鎮農會推廣部主任蘇永茂指出，成功這幾年發展咖啡、木虌果產業，因此在融入食農教育理念，開發各種DIY。

成功鎮咖啡種植面積約8公頃，其中5公頃已生產，一般遊程多推擂茶，但成功鎮農會推出「擂咖啡」，遊客用芭樂木把咖啡豆敲打研磨至細末，再製成耳掛式咖啡包，也可以現場沖泡品嚐，因為每人力道、手法不同，熱水現沖的咖啡除了香濃，更有不同口感，有的咖啡較甜、有的回甘，讓遊客互相品嚐很興奮。

此外，木虌果營養成分高，成功鎮農會除開發套餐、也推出木虌果魚丸DIY，民眾可以先到木虌果園了解種植狀況，再自己製作木虌果旗魚丸，吃進滿滿營養。至於檸檬香茅精油蒸餾體驗則與民宿業者合作，遊客可以到田間親手收成香茅，再觀察蒸餾，最後帶回純露與按摩油。

縣農會表示，遊客除了到成功鎮外，也可連結到鄰近鄉鎮如花蓮富里及台東池上、關山、卑南來趟花東地方特色農遊活動，成功鎮農遊體驗請洽成功鎮農會，電話：（089）852338 。