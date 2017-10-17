農村缺工 林聰賢重申不開放外勞、移工 擬提「打工度假」

農委會主委林聰賢提打工度假以補農村勞力構想。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-17 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣農業最大的問題之一就是缺工，農委會主委林聰賢表示，不會開放農業移工，但考慮提年輕人「度假打工」、中高年齡失業者進入農村等方案，以補充新的不足勞力。

林聰賢是應媒體邀約與農民對談，提出上述構想法。綜合媒體報導，林聰賢有關補充農村勞力的構想，打算採取跨部會合作方式進行，擬向教育部、勞動部協調可行性。

據報導，引進學生進入農村，林聰賢的想法是，以高職、大專的農業公費專班與產業現場鏈結，並擬引進新南向國家的海外專班學生，其中有半數學程是在台灣的農業中實習，且農委會轄下農試所、農改場等正在整合一套「省工模式」的機械具，協助大家更省工。

另外，林聰賢認為，中高齡失業者也可透過就業輔導系統，進入農村做為季節性補充勞力或是穩定性的勞力。

林聰賢指出，即使引進外勞是最快速解決農村缺工的問題，但是在農業傳承及未來資本化的考量上，現階段還不打算開放外勞任農工，而是想辦法引導青年返回農村就業，以解決困境。

不過，林聰賢想法也遭到挑戰，指澳洲打工時薪500~600元，還有學習語言、旅遊的機會，但留在國內農村打工，誘因何在？